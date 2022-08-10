В Узбекистане «золотым» призерам Всемирной шахматной олимпиады выдадут по $55 тысяч

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление «О дополнительных мерах по дальнейшей популяризации и развитию шахмат».

Согласно документу, призерам Всемирной шахматной олимпиады за золотую медаль выплатят - 600 миллионов сумов ($55 тыс.), 300 миллионов сумов ($27 тыс.) тренеру, за серебряную медаль - 300 миллионов сумов спортсмену ($27 тыс.), 150 миллионов сумов тренеру ($13,7 тыс.) и бронзовую медаль - 150 миллионов сумов спортсмену ($13,7 тыс.), 75 миллионов сумов ($6,8 тыс.) тренеру.

Призерам соревнований от Международной федерации шахмат:

золотая медаль — 90 миллионов сумов ($8 тыс.) спортсмену, 45 миллионов сумов ($4 тыс.)тренеру;

серебряная медаль — 45 миллионов сумов ($4 тыс.) спортсмену, 22,5 миллиона сумов ($2 тыс.)тренеру;

бронзовая медаль — 22,5 миллиона сумов ($2 тыс.) спортсмену, 10,5 миллиона сумов ($1 тыс.) тренеру.

Азиатские турниры от ФИДЕ:

золотая медаль — 21 миллион сумов ($2 тыс.) спортсмену, 10,5 миллиона сумов тренеру ($1 тыс.);

серебряная медаль — 10,5 миллиона сумов ($1 тыс.) спортсмену, 5,25 миллиона сумов ($500) тренеру;

бронзовая медаль — 5,25 миллиона сумов ($500) спортсмену, 2,6 миллиона сумов тренеру ($250).

При получении звания гроссмейстера выплачивается 30 миллионов сумов ($2,7 тыс.).

Ранее сообщалось, что мужская сборная Узбекистана завоевала первую в истории золотую медаль на Всемирной шахматной олимпиаде.