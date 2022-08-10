Американский дипломат назвал «друзей» Путина в НАТО

CentralAsia (CA) - Экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер заявил, что российский президент Владимир Путин дружит с двумя лидерами стран-членов НАТО, сообщает Politico.

По его словам, теплые отношения у него складываются не только с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также среди тех, с кем Путину хорошо удавалось находить точки соприкосновения, он назвал бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони.

«Эрдоган вряд ли единственный лидер страны-члена НАТО, у которого установились теплые отношения с Путиным. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони несколько лет назад или премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сегодня», - сказал Даалдер.

При этом американский дипломат отметил, что из всех этих «друзей» российского президента лишь Эрдоган решился закупать у Москвы передовые ракеты ПВО вместо того, чтобы пользоваться западным оборудованием, которое стоит на вооружении у других стран, входящих в НАТО.