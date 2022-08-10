экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Американский дипломат назвал «друзей» Путина в НАТО

CentralAsia (CA) -  Экс-постпред США при НАТО Иво Даалдер заявил, что российский президент Владимир Путин дружит с двумя лидерами стран-членов НАТО, сообщает Politico.

По его словам, теплые отношения у него складываются не только с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Также среди тех, с кем Путину хорошо удавалось находить точки соприкосновения, он назвал бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони.

«Эрдоган вряд ли единственный лидер страны-члена НАТО, у которого установились теплые отношения с Путиным. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони несколько лет назад или премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сегодня», - сказал Даалдер.

При этом американский дипломат отметил, что из всех этих «друзей» российского президента лишь Эрдоган решился закупать у Москвы передовые ракеты ПВО вместо того, чтобы пользоваться западным оборудованием, которое стоит на вооружении у других стран, входящих в НАТО.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Число жертв сильных дождей в Южной Корее возросло до девяти
  • Россия выдала Таджикистану 13 разыскиваемых лиц
  • Президент Таджикистана начал поездку в Согдийскую область


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com