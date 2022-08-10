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ISW: Российские войска наносят наземные удары в Северске, Бахмуте и Донецке (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 9 на 10 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские силы нанесли наземные удары к северу от Донецка и к юго-западу от Донецка вблизи границы Запорожья и Донецкой области.

Также российские войска наносят наземные удары юго-восточнее Северска и в районе Бахмута.

Выводы института:

Несколько крупных взрывов прогремели на российских позициях под Севастополем и к северу от Крыма.

Западные СМИ сообщают, что под Изюмом идет контрнаступление украинских войск, однако Генштаб Украины в своем вечернем отчете ничего не говорил.

Российские источники предполагают, что недавно сформированные добровольческие батальоны несут ответственность за большую часть Изюма.

Украинские официальные лица заявили, что российские силы продолжают вести огонь из артиллерийских систем с Запорожской АЭС.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.

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