На Каспии начали строить мост, который свяжет Туркменистан с Казахстаном и сократит путь в Европу

Проект автомобильного моста через залив Гарабогаз Кел

CentralAsia (TM) - В Туркменистане 8 августа началось строительство автомобильного моста через залив Гарабогаз кёл (Гарабогазгол) вдоль автомобильной дороги Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана. Об этом сообщает ТДХ.

В церемонии закладки фундамента участвовал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, который проводит на побережье Каспийского моря трудовой отпуск. На место события он прилетел на вертолете. Выслушал информацию о проекте и выступил с речью.

Президент заявил, в частности, что новый мост значительно увеличит объемы товарооборота, грузоперевозки и перевозки пассажиров между восточным и северным регионами Туркменистана, а также между соседними государствами.

«Он [мост] призван эффективно служить грузоперевозчикам Туркменистана, России, Казахстана, Ирана и Индии, что позволит им кратчайшим путем, используя морской, железнодорожный и автомобильный транспорт, выходить в страны Северной и Восточной Европы», — подчеркнул Бердымухамедов.

После презентации глава Туркмении уложил в основание фундамента автомобильного моста капсулу с посланием потомкам и бросил в вырытый котлован первые лопаты бетона.

Новое инженерное сооружение построят на месте старого моста с двухполосным движением, уже не справляющимся с возросшими транспортными нагрузками, поясняет «Туркменистан — Золотой век». В 2019 году сообщалось, что трафик здесь составляет 1200 транспортных средств в день.

Строительство нового моста доверено украинской строительной компании «Альтком», которая сотрудничает с туркменскими властями с 2009 года. На счету компании — строительство автодорожного и железнодорожного мостов Туркменабат – Фараб, автодорожного моста Керки – Керкичи, двух железнодорожных мостов Керки – Ымамназар, а также взлетно-посадочной полосы в аэропорту Дашогуза.

Проект моста разработали специалисты проектного института государственного концерна «Туркменавтоёллары». Сооружение будет четырехполосным, его длина составит 354 метра, ширина — 17 метров, высота над поверхностью залива – 7 метров.

«Альткому» предстоит также обустроить две тысячи метров подъездных путей. Вдоль автомобильной дороги Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана будут построены базы отдыха для водителей и пассажиров, гостиница, центры технического обслуживания, автобусные остановки, установлены автоматизированные системы контроля массы и габаритов транспортных средств, освещение, дорожные знаки.

Объект планируется сдать в эксплуатацию в июне 2024 года.