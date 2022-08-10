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В России растет заболеваемость коронавирусом — 23,7 тыс. случаев за сутки

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки выявили 23 тыс. 773 случая заражения коронавирусом. Об этом 10 августа сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Вчера было 16 тыс. 325. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 млн 770 тыс. 657 случаев заражения.

Число летальных исходов за последние сутки составило 56, всего с начала пандемии в России умерли 382 тыс. 902 человек.

Количество случаев выздоровления за сутки составило 14 тыс. 552. Всего выздоровления с начала пандемии выросло до 18 млн 75 тыс. 720.

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