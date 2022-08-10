Минтранс Таджикистана объявил цену билетов на поезда из Душанбе в Россию

CentralAsia (TJ) - Министерство транспорта Таджикистана объявило стоимость проезда на поездах, которые будут курсировать между Таджикистаном и Россией.

На официальном сайте этого министерства 9 августа опубликованы цены на билеты на поездах «Рохи охани Точикистон». Стоимость проезда будет составлять в зависимости от станции назначения от 1500 до 1856 сомони (от 145 до 180 долларов).

Например, стоимость билета по маршруту Куляб-Волгоград протяженностью 3362 километра установлена от 1581 до 2030 сомони в зависимости от категории вагона, наличия дополнительных услуг, расположения мест для сна и сидения внутри вагона. Билеты на поезд по маршруту Душанбе-Волгоград протяженностью 3111 километров будут продаваться по цене от 1434 до 1856 сомони.

«На остальных маршрутах стоимость билетов определяется в том числе по согласованию со странами, границы которых пересекает поезд», - сказали в министерстве.

В настоящее время ГУП «Рохи охани Точикистон» ведут переговоры с соответствующими органами Узбекистана, Казахстана и России для того, чтобы прийти к единому решению по вопросу о скидках на проезд.

Ожидается, что первый поезд после почти двухлетнего перерыва, по маршруту Куляб-Волгоград-Куляб, отправится 16 августа, а по маршруту Душанбе-Волгоград-Душанбе 27 августа. 7 сентября должен отправится в путь и поезд Худжанд-Волгоград-Худжанд.

Город Волгоград, административный центр Волгоградской области Российской Федерации, расположен в 980 километрах от Москвы, которая является важным местом для работы и источником дохода для граждан Таджикистана. Маршруты поездов из Таджикистана в Россию будут проходить по территории Узбекистана и Казахстана.

Возобновление движения поездов между Таджикистаном и Россией должно произойти в то время, когда стоимость авиабилетов по этому маршруту за последний месяц стала в два раза дороже. Запуск поездов между Таджикистаном и Россией должен стать хорошей новостью для сотен и тысяч мигрантов, так как раньше из-за дороговизны авиабилетов многие мигранты добирались до России поездом. Последний поезд из России в Таджикистан отправился в марте 2020 года. 16 марта железнодорожное и автомобильное движение между Россией и Таджикистаном было временно прекращено из-за пандемии коронавируса.

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