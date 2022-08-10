В Таджикистане стартует четвертый этап вакцинации против COVID

CentralAsia (TJ) - Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана приняло решение о начале четвертого этапа вакцинации против коронавирусной болезни в стране. Об этом «Азия-Плюс» сообщили в министерстве.

По данным источника, такое решение принято с целью дальнейшего предотвращения распространения коронавируса.

При этом в ведомстве не назвали точной даты начала вакцинации, лишь отметили, что как только будут готовы списки жителей, то приступят в вакцинации.

«Поквартирный обход врачей не являются поводом для беспокойства, это лишь подготовка к четвертому этапу вакцинации. Врачи спрашивают жителей привиты они или нет, сколько прививок сделали. Таким образом мы готовим список на четвертый этап вакцинации против COVID-19. Как будут подготовлены списки, приступим к вакцинации», - отметили в министерстве.

Тем самым в ведомстве опровергли слухи о том, что визиты медиков на дом и их расспросы связаны с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране.

Ранее с таким вопросом в «Азия-Плюс» обратились несколько жителей столицы и выразили обеспокоенность.

Между тем, в Минздраве в очередной раз сказали, в Таджикистане не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, и принимаются все необходимые меры для предотвращения этого заболевания.

По данным Минздрава, на 9 августа, в Таджикистане вакцинировано от COVID-19 5 млн 294 тыс. 652 человека или более 94,6% населения. Вторую дозу вакцины получили 5 млн 197 тыс. 278 человек или более 92,9% населения, третью - 4 млн 768 тыс. 52 человека или 85,2%.

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