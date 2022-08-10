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Власти КНР назвали неизбежным воссоединение с Тайванем

CentralAsia (CA) -  Власти КНР опубликовали «Белую книгу», периодически публикуемый аналитически-информационный бюллетень Госсовета республики, свежая редакция которого озаглавлена как «Тайваньский вопрос и объединение Китая в новую эпоху».

В документе раскрывается позиция китайских властей относительно Тайваня на фоне обострения внешнеполитической ситуации вокруг острова. В частности, в «Белой книге» фигурируют тезисы о неизбежности полного «воссоединения родины», его «блестящих» перспективах и пресечении «действий сепаратистов и иностранного вмешательства».

«Решение тайваньского вопроса и осуществление полного воссоединения родины является общим стремлением всех китайских сыновей и дочерей… Китай будет неуклонно следовать по пути мирного развития, в то же время Китай никогда не отступит под давлением любого внешнего вмешательства и не потерпит никакого ущерба национальному суверенитету, безопасности и интересам развития», — говорится в тексте документа, опубликованного агентством «Синьхуа».

В «Белой книге» потенциальное воссоединение КНР и Тайваня представляется как неизбежная историческая закономерность, которая основана на принципах и идеях Мао Цзэдуна и Дэна Сяопина. В тексте упоминается концепция «Одна страна, две системы», которую авторы доклада считают релевантной в отношении не только Гонконга и Макао, но и относительно современного Тайваня.

Авторы документа избегают формулировок, косвенно или прямо намекающих на вероятный силовой сценарий решения «Тайваньского вопроса». В «Белой книге», напротив, описываются перспективы развития Тайваня в составе материкового Китая: «Мы утверждаем, что после мирного воссоединения Тайвань может внедрить социальную систему, отличную от материковой, с высокой степенью автономии в соответствии с законом, и две социальные системы будут сосуществовать и развиваться вместе в течение длительного времени»,— уточняется в документе.

Обострение в китайско-тайваньских отношениях наблюдается после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань 2 августа. Представители КНР восприняли прибытие американского политика на остров как нарушение принципа «одного Китая» и угрозу территориальной целостности КНР.

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