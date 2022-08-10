Россияне летают за лекарствами в Казахстан и Кыргызстан, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Новый вид туризма: россияне летят за границу в поисках пропавших из аптек препаратов от диабета, эпилепсии и других заболеваний. Об этом говорится в репортаже издания «Вёрстка».

С начала войны в аптеках в дефиците оказались не меньше 80 наименований препаратов из-за разрыва логистических цепочек и ухода иностранных фармкомпаний. Российские аналоги — не панацея, объясняют в беседах с «Вёрсткой» врачи и пациенты. Поэтому за лекарствами теперь приходится летать в другие страны. Но перевозить их не всегда безопасно, предупреждают юристы. А скоро такая практика и вовсе может оказаться вне закона.

Медикаменты начали пропадать из российских аптек сразу после начала военных действий на территории Украины. В марте вышло исследование сообщества «Врачи РФ»: медики заявили, что их пациенты столкнулись с недостатком 80 наименований препаратов. Среди них антидепрессанты и антипсихотики, комбинированные оральные контрацептивы, препараты для лечения ожирения и сахарного диабета, гормоны щитовидной железы, противоэпилептические лекарства и другие.

Чиновники Минздрава в то же время заверяли, что прекращение поставок не связано с санкциями, а у большинства пропавших препаратов есть аналоги российского или иностранного производства с тем же действующим веществом.

Однако у российских аналогов качество ниже, а побочные эффекты при их применении случаются чаще, говорят опрошенные «Вёрсткой» медики и пациенты. К тому же в некоторых случаях при переходе на аналог приходится увеличивать дозы препарата — это дополнительная нагрузка на организм.

Поэтому многие пациенты начали отправляться за лекарствами в другие страны или доставать их из-за рубежа с помощью волонтёров.

Эндокринолог из Новосибирска Валерия Квасова рассказала «Вёрстке», что её пациенты начали закупать в Казахстане современные препараты, предназначенные для контроля сахара в крови, — «Оземпик» и «Трулисити». Это растворы, которые раз в неделю вводятся с помощью инъекций. «В какой-то момент они просто исчезли из российских аптек», — говорит Квасова.

Врач объясняет, что Казахстан пациенты выбирают из-за географической близости: перелёт от Новосибирска до Нур-Султана занимает два часа. Кроме того, у многих там есть родственники, а препараты в казахстанских аптеках отпускают без рецепта.

Один из растворов — «Трулисити» — производится в США. Фармацевтическая компания Eli Lilly, которая его выпускает, объявляла, что остановила поставки в Россию всех препаратов, которые не входят в перечень жизненно важных и необходимых. В релизе представители компании уточняли, что на рынке останутся лекарства, в которых нуждаются люди с диабетом и онкозаболеваниями. Журналистам они также подтвердили, что «Трулисити» будет по-прежнему продаваться в России. Почему, несмотря на обещания компании, в Новосибирске с ним возникли перебои, точно неизвестно. «Вёрстка» направила запрос в Eli Lilly, но ответ на момент выхода текста не пришёл.

Второй раствор — сахароснижающий препарат «Оземпик» датской фармкомпани Novo Nordisk — пропал без каких-либо официальных разъяснений со стороны производителя. В российском представительстве компании «Вёрстке» объяснили, что поставки «Оземпика» в Россию продолжаются, но спрос превышает предложение, поскольку некоторые пациенты «делают большие запасы препарата». При этом с Казахстаном Novo Nordisk расширяет сотрудничество. В конце июля фармкомпания договорилась с Минздравом Казахстана о партнёрстве. Поэтому там дефицита не возникает.

Помимо Казахстана, жители Сибири летают за лекарствами в Кыргызстан. Из аэропорта Толмачёво есть прямые рейсы в Ош и Бишкек. Редактор Юлия Дрокова, которая сейчас живёт в Бишкеке, рассказала «Вёрстке», что отправила для сына коллеги в Новосибирск пропавший из российских аптек урологический препарат «Дриптан». Лекарство передали через знакомых.

Несколько москвичей рассказали «Вёрстке», что покупают дефицитные лекарства в Турции. Из столичных аэропортов до Стамбула и Антальи можно долететь напрямую, а оригиналы препаратов часто стоят меньше, чем их аналоги в российских аптеках.

Фотограф Вадим, который с апреля живёт в Турции, говорит, что закупил и передал знакомым в Россию гормональные препараты, аналоги которых в стране есть. Но российские дженерики менее качественны и стоят дороже оригинального препарата в Турции. Лекарства он передавал через знакомых, а иногда даже через посторонних людей, которые соглашались помочь за небольшое вознаграждение.

Журналистка из Москвы Дарья Шипачева рассказала, что знакомые привозили ей из Турции антидепрессант «Анафранил СР». По её словам, в турецких аптеках препарат стоит столько же, сколько в России (или даже меньше), и с его поставками нет перебоев. В Москве же он пропал из аптек в апреле, потом вернулся, но вскоре вновь пропал. На портале госзакупок «Вёрстка» не нашла в перечне «Анафранила» в 2022 году, хотя в 2021‑м его закупали. При этом компания Novartis, которая производит антидепрессанты, сообщала, что приостановит инвестиции и «коммерческие маркетинговые активности» в России, но продолжит продавать лекарства.

Психиатр Виктор Лебедев в разговоре с «Вёрсткой» подтвердил: его знакомые сообщают о пропаже антидепрессантов в России. Поэтому они покупают и ввозят лекарства из Грузии, Турции, Казахстана и Армении.

Из стран Евросоюза препараты везут гораздо реже из-за транспортной недоступности для большинства россиян и обязательного требования рецептов у местных врачей. Юрист Фарит Ахмадуллин рассказал «Вёрстке», что сталкивался с ситуациями, когда даже правильно оформленный в России рецепт не подходит в европейской аптеке: фармацевт может потребовать обратиться за новым рецептом к местному врачу.

В Турцию летят не только за антидепрессантами, но и за лекарствами, необходимыми при эпилепсии. После пропажи из аптек противосудорожных препаратов в телеграм-чатах родителей детей с инвалидностью стали появляться сообщения о совместной закупке лекарств за рубежом. «Этим летом много сообщений о том, что [родители] едут в Турцию и будут там покупать своим детям лекарства. Заодно и пару пачек сверху могут привезти», — рассказала «Вёрстке» одна из мам, ребёнок которой болен эпилепсией.

Если препарат не является наркотическим или психотропным и ввозится для собственных нужд, а не на продажу, то никаких проблем у ввозящего возникнуть не должно, рассказал «Вёрстке» юрист Фарит Ахмадуллин.

При этом на границе могут попросить предъявить рецепт. Если препарат не зарегистрирован в России, нужно иметь на руках заключение консилиума врачей или врачебной комиссии учреждения, в котором наблюдается пациент.

А вот от пересылки внутри России Ахмадуллин предостерегает. Доставлять медикаменты могут только аптеки и официальные дистрибьюторы, а попытка переслать препараты почтой и курьерскими службами может быть чревата административными или даже уголовными делами.

Впрочем, и при легальном ввозе препаратов в Россию могут возникнуть проблемы. В июле в Шереметьеве задержали женщину, которая везла запас препарата от муковисцидоза для знакомой, нуждавшейся в лекарстве. У неё была документация от фонда, передавшего препарат, которая подтверждала, что он передан безвозмездно и предназначен для личного использования пациенткой по рекомендации консилиума врачей. Лекарство «Трикафта» не зарегистрировано в России, но и не запрещено. И тем не менее волонтёрке может грозить уголовное дело за «контрабанду».

Это не первый подобный случай в России. Возможно, в будущем ввозить некоторые лекарства станет ещё сложнее, отмечает издание.

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