Войска РФ наступают под Харьковом, - Генштаб ВС Украины

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- 16:01, 10 августа 2022
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CentralAsia (CA) - На севере Харьковской области российские войска наступают на поселок Уды. На юге - на Гусаровку со стороны Байрака. В первом случае атака отбита, во втором бои продолжаются. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 10 августа.
Также несколько безуспешных атак войска РФ предприняли под Бахмутом: на Соледар, Спорное и Яковлевку.
По данным Генштаба, российская армия возобновила наступление на Пески, бои продолжаются.
Атаки на Авдеевку со стороны Минерального и Спартака были отбиты украинскими войсками.
На Южнобугском направлении войска РФ совершают обстрелы из танков и артиллерии разных калибров вдоль линии боевого столкновения и наносят авиационные удары вблизи Новогригоровки, Андреевки и Ольгиного. Вел воздушную разведку БПЛА.