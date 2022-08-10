Войска РФ наступают под Харьковом, - Генштаб ВС Украины

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - На севере Харьковской области российские войска наступают на поселок Уды. На юге - на Гусаровку со стороны Байрака. В первом случае атака отбита, во втором бои продолжаются. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 10 августа.

Также несколько безуспешных атак войска РФ предприняли под Бахмутом: на Соледар, Спорное и Яковлевку.

По данным Генштаба, российская армия возобновила наступление на Пески, бои продолжаются.

Атаки на Авдеевку со стороны Минерального и Спартака были отбиты украинскими войсками.

На Южнобугском направлении войска РФ совершают обстрелы из танков и артиллерии разных калибров вдоль линии боевого столкновения и наносят авиационные удары вблизи Новогригоровки, Андреевки и Ольгиного. Вел воздушную разведку БПЛА.