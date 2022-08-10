Авиакомпании Казахстана планируют увеличить число рейсов в Узбекистан

CentralAsia (UZ) - Казахстанские авиаперевозчики работают над увеличением числа рейсов в Узбекистан и Китай, сообщает inbusiness.kz.

Представители Air Astana, Qazaq Air и SCAT рассказали об этом на онлайн-конференции с участием замглавы Комитета гражданской авиации республики Салтанат Томпиевой.

Отмечается, что полёты из Казахстана выполняются в 115 городов 28 стран, включая Узбекистан. За первую половину года авиакомпании страны перевезли на международных рейсах 1,2 млн пассажиров — на 60% больше, чем за то же время 2021 года.

В то же время перевозчики просят у правительства поддержки в расширении географии полётов. Сейчас они ведут работы по организации новых маршрутов в города Узбекистана и Китая, а также запуску воздушного сообщения с Пакистаном.

Авиакомпании отмечают высокий спрос на эти направления, однако отсутствие разрешений со стороны других государств мешает удовлетворить его. Ограниченное предложение уже сказывается на ценах билетов.

Комитет гражданской авиации Казахстана уже направил несколько предложений увеличить число полётов китайским коллегам. Запрос на открытие новых маршрутов и рейсов также направлены в «Узавиацию».

«Сейчас казахстанская сторона ждёт ответа. В ближайшее время мы вновь будем обращаться к авиационным властям КНР, Узбекистана и Пакистана для оперативной проработки имеющихся вопросов», — добавила Салтанова.