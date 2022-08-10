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Минобороны России отчиталось о трех воздушных боях над Украиной
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Российские истребители за последние сутки в воздушных боях сбили три самолета ВВС Украины, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке. Все три воздушных боя произошли над территорией Николаевской области.

Один штурмовик Су-25 был сбит в районе населенного пункта Новохристофоровка, один истребитель МиГ-29 над Троицко-Сафоново и один истребитель Су-27 в районе населенного пункта Новоселье.

Кроме того, средства ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников.

Согласно официальным данным российского Минобороны, с начала военных действий на территории Украины было уничтожено: 267 самолетов, 145 вертолетов, 1720 беспилотных летательных аппаратов.

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