Минобороны России отчиталось о трех воздушных боях над Украиной
- Азия и мир, политика
- 16:50, 10 августа 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Российские истребители за последние сутки в воздушных боях сбили три самолета ВВС Украины, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке. Все три воздушных боя произошли над территорией Николаевской области.
Один штурмовик Су-25 был сбит в районе населенного пункта Новохристофоровка, один истребитель МиГ-29 над Троицко-Сафоново и один истребитель Су-27 в районе населенного пункта Новоселье.
Кроме того, средства ПВО за сутки сбили девять украинских беспилотников.
Согласно официальным данным российского Минобороны, с начала военных действий на территории Украины было уничтожено: 267 самолетов, 145 вертолетов, 1720 беспилотных летательных аппаратов.
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