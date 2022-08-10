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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 168 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 10 августа.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава - около 42800 (+160) человек,

танков ‒ 1832 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4086 (+10) ед,

артиллерийских систем – 971 (+7) ед,

РСЗО - 261 (+0) ед,

средства ПВО - 133 (+0) ед,

самолетов – 232 (+9) ед,

вертолетов / helicopters – 193 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level - 766 (+9),

крылатые ракеты / cruise missiles – 185 (+0),

корабли/катера/warships/boats - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 3005 (+7) ед,

специальная техника / special equipment – 89 (+2).

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