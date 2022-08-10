Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 168 дней военных действий

- Азия и мир, политика
- 17:07, 10 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 10 августа.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава - около 42800 (+160) человек,
танков ‒ 1832 (+15) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4086 (+10) ед,
артиллерийских систем – 971 (+7) ед,
РСЗО - 261 (+0) ед,
средства ПВО - 133 (+0) ед,
самолетов – 232 (+9) ед,
вертолетов / helicopters – 193 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level - 766 (+9),
крылатые ракеты / cruise missiles – 185 (+0),
корабли/катера/warships/boats - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 3005 (+7) ед,
специальная техника / special equipment – 89 (+2).