Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 168 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:07, 10 августа 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 10 августа. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава - около 42800 (+160) человек, танков ‒ 1832 (+15) ед, боевых бронированных машин ‒ 4086 (+10) ед, артиллерийских систем – 971 (+7) ед, РСЗО - 261 (+0) ед, средства ПВО - 133 (+0) ед, самолетов – 232 (+9) ед, вертолетов / helicopters – 193 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level - 766 (+9), крылатые ракеты / cruise missiles – 185 (+0), корабли/катера/warships/boats - 15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks - 3005 (+7) ед, специальная техника / special equipment – 89 (+2). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia