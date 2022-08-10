Глава МИД Узбекистана и заместитель Генсека ООН обсудили сотрудничество с ЭСКАТО

- Узбекистан, общество
- 17:09, 10 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - 10 августа и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел онлайн-переговоры с заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, исполнительным секретарем Экономической и социальная комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армидой Алисджабаной.
В ходе беседы обсуждены конкретные направления взаимодействия Узбекистана с ЭСКАТО, участие представителей республики в предстоящих международных мероприятиях Комиссии.
Особое внимание уделено дальнейшему продвижению и практической реализации инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о создании Регионального центра по развитию транспортно-коммуникационной взаимосвязанности под эгидой ООН в г.Ташкенте.
Алисджабана подтвердила свое участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде сентября текущего года, в ходе которого планируется подписать Меморандум о сотрудничестве между ЭСКАТО и ШОС.