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Глава МИД Узбекистана и заместитель Генсека ООН обсудили сотрудничество с ЭСКАТО

CentralAsia (UZ) -  10 августа и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов провел онлайн-переговоры с заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, исполнительным секретарем Экономической и социальная комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армидой Алисджабаной.

В ходе беседы обсуждены конкретные направления взаимодействия Узбекистана с ЭСКАТО, участие представителей республики в предстоящих международных мероприятиях Комиссии.

Особое внимание уделено дальнейшему продвижению и практической реализации инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева о создании Регионального центра по развитию транспортно-коммуникационной взаимосвязанности под эгидой ООН в г.Ташкенте.

Алисджабана подтвердила свое участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде сентября текущего года, в ходе которого планируется подписать Меморандум о сотрудничестве между ЭСКАТО и ШОС.

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