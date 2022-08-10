Председатель Верховного суда Узбекистана отстранен от должности через 2 месяца после переизбрания

Козим Комилов и Бахтияр Исламов

CentralAsia (UZ) - Председатель Верховного суда Узбекистана Козимджан Камилов освобожден от занимаемой должности.

По данным местных СМИ, его место займет советник президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов Бахтиёр Исламов.

В июне текущего года Козимджан Камилов был переизбран председателем Верховного суда на второй срок сроком на пять лет, а также на бессрочный период пребывания в должности судьи.

27 мая 2017 года Сенат также принял постановление об избрании Козимджана Камилова председателем Верховного суда сроком на пять лет. Ранее он был председателем Высшего хозяйственного суда.

Бахтиёр Исламов работает советником президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов. До этого он занимал должность первого заместителя советника президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями.