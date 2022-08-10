Узбекистан стал одним из трех самых популярных стран в бархатный сезон для россиян

CentralAsia (UZ) - Турция, Узбекистан и Армения стали самыми популярными странами среди россиян для отдыха в бархатном сезоне. Стоимость авиабилетов по данным направлениям назвали специалисты сервиса поездок «Туту.ру», передает «Лента.ру».

В начале осени по бронированиям лидирует Турция, на нее приходится 16 процентов от всех оформленных билетов.

На втором месте разместился Узбекистан, куда отправятся около 14 процентов всех клиентов сервиса. Средняя стоимость билетов составляет 200 долларов. Тройку лидеров замыкает Армения.

Кроме того, большим спросом в бархатном сезоне пользуются билеты в Кыргызстан (150 долларов за перелет в одну сторону), Таджикистан (140долларов) и Казахстан (218 долларов). Также в топ-10 стран вошли Белоруссия, Грузия и ОАЭ.