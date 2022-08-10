Минобороны России сообщило об уничтожении в Украине немецкого «Гепарда»

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- 17:23, 10 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Российские силы уничтожили в Николаевской области Украины поставленную Германией зенитную самоходную установку (ЗСУ) «Гепард», сообщили в Минобороны России.
«В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард», — говорится в сообщении.
На территории Донецкой народной республики также уничтожены два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град», два артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30, отметили в министерстве. В городе Краматорске уничтожена пусковая установка украинского зенитно-ракетного комплекса С-300, указано в сообщении.
Зенитная самоходная установка немецкого производства «Гепард» (танк ПВО «Гепард») вооружена двумя 35-мм пушками с эффективной дальностью стрельбы 5,5 тыс. м. С обеих сторон башни также установлены блоки дымовых гранатометов.
О планах Берлина поставить Киеву «Гепарды» в июне сообщал ныне уже бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он утверждал, что 15 «Гепардов» поставят до конца июля, еще 15 — до конца августа.
При этом у Германии возникли проблемы с боеприпасами к ЗСУ. В июле Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что немецкое правительство нашло в Норвегии предприятие, которое сможет их поставить.