Минобороны России сообщило об уничтожении в Украине немецкого «Гепарда»

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Российские силы уничтожили в Николаевской области Украины поставленную Германией зенитную самоходную установку (ЗСУ) «Гепард», сообщили в Минобороны России.

«В районе населенного пункта Новопавловка Николаевской области уничтожена поставленная киевскому режиму Германией боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса «Гепард», — говорится в сообщении.

На территории Донецкой народной республики также уничтожены два украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град», два артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30, отметили в министерстве. В городе Краматорске уничтожена пусковая установка украинского зенитно-ракетного комплекса С-300, указано в сообщении.

Зенитная самоходная установка немецкого производства «Гепард» (танк ПВО «Гепард») вооружена двумя 35-мм пушками с эффективной дальностью стрельбы 5,5 тыс. м. С обеих сторон башни также установлены блоки дымовых гранатометов.

О планах Берлина поставить Киеву «Гепарды» в июне сообщал ныне уже бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он утверждал, что 15 «Гепардов» поставят до конца июля, еще 15 — до конца августа.

При этом у Германии возникли проблемы с боеприпасами к ЗСУ. В июле Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что немецкое правительство нашло в Норвегии предприятие, которое сможет их поставить.