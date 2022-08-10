CentralAsia (KZ) - Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах Казахстана на 11 августа, сообщает РГП «Казгидромет».

«В Северо-Казахстанской области 11 августа на юге, востоке ожидается гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

В Туркестанской области 11 августа утром и днем в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный, утром и днем на горных перевалах 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области по ожидается сильная жара +37. В Уральске днем ожидается сильная жара +36.

«В Карагандинской области 11 августа в северной половине ожидается временами сильный дождь, гроза. Ночью на севере области туман. Ветер северо-восточный, восточный, при грозе порывы 15-20 м/с», - предупреждают синоптики.

В Атырауской области 11-12 августа днем сохраняется сильная жара +39. На севере области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 11-12 августа днем сохраняется сильная жара +38.

В Жетысуской области 10 августа на востоке и в горных районах ожидается гроза. Ветер западный 15-20, порывы 25 м/с.

В Кызылординской области 11 августа на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай днем на севере Абайской области ожидается сильный дождь. На большей части области гроза, на западе, юге области ожидается град. Ветер северо-западный, днем на западе, юге области 15-20 м/с. В Семее 11 августа ожидается гроза.

В Актюбинской области 11 августа днем на западе ожидается сильная жара +36.

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