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Лодка с 80 мигрантами затонула у берегов Греции
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Власти Греции начали поисково-спасательную операцию после информации о крушении лодки с десятками нелегальных мигрантов, которая затонула к востоку от берегов греческого острова Карпатос в Эгейском море. В мероприятиях по спасению людей задействованы три корабля береговой охраны и вертолет, пишет Associated Press.

На данный момент спасено 29 человек, судьба остальных 50 нелегалов остается неизвестной. По сообщениям выживших, лодка направлялась из турецкой Антальи в Италию.

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