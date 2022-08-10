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Генсек ООН назвал страну-символ мира

CentralAsia (TM) -  Во время визита в Монголию генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о полной солидарности организации с этой страной и назвал ее «символом мира на неспокойной планете. Об этом сообщает новостной портал ООН.

Генсек встретился в Улан-Баторе с министром иностранных дел Монголии Батцецегом Батмунхом, а после выступил на пресс-конференции перед журналистами.

«В мире с драматическими геополитическими противоречиями и повсеместным распространением конфликтов Монголия, как территория, свободная от ядерного оружия, является примером для многих других стран», — заявил Гутерриш.

Глава ООН также заявил, что за последние шесть десятилетий Монголия вносит все более весомый вклад в работу организации. Его визит в Монголию был запланирован в рамках деловой поездки по Юго-Восточной Азии.

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