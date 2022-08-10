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В ООН заявили об угрозе нового халифата ИГ в Африке
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Рост террористической угрозы в Африке может привести к тому, что континент станет новым халифатом «Исламского государства» (ИГ). Об этом заявил эксперт Организации Объединенных Наций по безопасности Мартин Эви на заседании Совбеза ООН, передает портал Yahoo.

По его словам, как минимум 20 африканских стран непосредственно столкнулись с деятельностью экстремистской группировки, а более 20 других «используются для логистики и мобилизации средств и других ресурсов». «Теперь они являются региональными узлами, которые стали коридорами нестабильности в Африке», — сказал Эви.

Наибольшее присутствие ИГ наблюдается в Чаде, Нигерии, Нигере и Камеруне. Эти страны представляют из себя крупнейший в мире единый район деятельности экстремистской группировки. Кроме того, районы в Сахеле в настоящее время «неуправляемы», а Сомали остается самой горячей точкой террористов на континенте.

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