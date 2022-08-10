Правительство Узбекистана утвердило создание движения «Умные женщины»

- Узбекистан, общество
- 17:53, 10 августа 2022
- Просмотров: 299
CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана приняло постановление об организации движения «Оқила аёллар» — «Умные женщины». Об этом сообщает Norma.uz.
Основными задачами движения определены:
- создание в обществе нового духовного пространства, проведение систематической пропагандистской деятельности, направленной на привитие благородных идеалов, национальных качеств, обычаев, священных традиций;
- проведение мероприятий, направленных на воспитание у женщин, особенно молодых девушек, чувства верности семье и родине, формирование образа «порядочной девушки» и «просвещенной матери»;
- пропаганда культуры чтения в семьях, формирование взаимной доброты и согласия, распространение среди молодежи концепции «Семья – это святое».
Комитет движения будет состоять из 50 человек. Подразумевается, что движение объединит активных и инициативных женщин.
В марте анонсировалась организация во всех трудовых коллективах Узбекистана независимо от форм собственности женских советов, которые будут выслушивать проблемы женщин и привлекать к их решению руководителей предприятия, республиканскую и местную комиссии. В стране планируется принять программу «Деловые женщины», чтобы до 2025 года увеличить долю предпринимательниц с нынешних 25% до 40%.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.