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Председателем Верховного Суда Узбекистана назначен Бахтиёр Исламов

CentralAsia (UZ) -  Сенат Узбекистана избрал председателя Верховного Суда, сообщает 10 августа пресс-служба Ташкентских городских судов.

Как сообщается, эту должность занял Бахтиёр Исламов. В 2021 году его назначили на должность советника президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов.

Ранее Исламов занимал должность первого заместителя советника президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями.

Бывший глава Верховного Суда Узбекистана Козимжон Камилов покинул должность. О причинах отставки не сообщается.

Козимжон Камилов также может стать судьей Конституционного суда. С таким предложением выступил глава государства. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Президент своим представлением предложил на вакантную должность судьи Конституционного суда кандидатуру Козимжона Камилова, занимавшего должность председателя Верховного суда, говорится в сообщении.

Кроме того, глава государства внес в Сенат представления по кандидатурам на должности 6 судей Конституционного суда, срок полномочий которых истекает 24 августа этого года.

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