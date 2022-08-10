Президент Узбекистана распорядился подарить автомобили победителям Всемирной шахматной Олимпиады

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил, что чемпионам Всемирной шахматной Олимпиады, прошедшей на днях в Индии, будут подарены автомобили. Об этом сообщает издание «Янги Узбекистон».

Ранее президентом был подписан документ о присвоении чемпионам-юношам почетного звания «Узбекистон ифтихори» (Гордость Узбекистана), а спортсменкам - медали «Келажак бунедкори» («Созидатель будущего»).

«Я долго думал, какой еще подарок подарить нашим чемпионам. Нашим боксерам мы дарили солидный денежный приз, машины. Поэтому думаю, будет справедливо если мы подарим такие же подарки и нашим шахматистам. Представьте какие чувства и гордость испытают наши чемпионы, вернувшись домой на автомобилях. Это станет хорошим стимулом для молодёжи», - отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что согласно распоряжению президента РУз, спортсменам, завоевавшим золотые медали на Всемирной шахматной Олимпиаде, будет выплачено единовременное денежное вознаграждение в размере 600 млн сумов ($55 тыс.), а их тренерам - 300 миллионов сумов ($27 тыс.)