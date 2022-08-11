В Монголии Антониу Гутерриш посмотрел конное шоу по мотивам истории Чингисхана

// Б.Чадраабал

CentralAsia (MNG) -

По приглашению президента Монголии У.Хурэлсух Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш находится с официальным визитом в Монголии 8-11 августа.

В рамках визита президент Монголии У.Хурэлсух и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сегодня посетили «Конный парк Хаадын хаан ("Царь царей")» в природном парке Горхи-Тэрэлж и ознакомились с театрализованным конным шоу и историей «Хаадын хаан» Чингисхана.

Конное шоу основано на истории Чингисхана и монгольской исторческой книги «Сокровенное сказание монголов», а история детства Тэмуджина и Джамухи, взрослой жизни, любви, войны и истории Великой Монголии, которую чтил Чингисхан, сочетается с шоу всадников.

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