В Южном Судане монгольских миротворцев наградили медалями. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -

На официальном параде медалей на своей базе в Бентиу, Южный Судан, батальон 11-й смены пехотных частей вооруженных сил Монголии получил высокую оценку за миротворческую деятельность в стране.

Сержант Х.Давааням из Монголии высоко стоит среди своих коллег, готовая получить почетную медаль за ее неустанные усилия в штате Юнити Южного Судана, где она служит около года. Сейчас она завершает свой второй тур по Южному Судану. Это будет ее третий миротворческий срок за всю карьеру, которую она ранее служила в Сьерра-Леоне. В течение двадцати лет монгольские миротворцы постоянно вносили свой вклад в миротворческие операции по всему миру.

В Южном Судане они поддерживали выполнение мандата Миссии Организации Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС) в сложных условиях посредством проведения различных операций, включающих защиту гражданских лиц, которым может быть причинен вред, и, помимо выполнения других сложных задач, гуманитарная помощь уязвимым людям в штате Юнити, в северной части страны.

Было признано большое участие женщин в контингенте. Сержант Х.Давааням гордится тем, что монгольские военные сделали своим приоритетом развертывание большего числа женщин-миротворцев, поскольку их работа в сообществах, которые они направляют, проходит лишнюю милю.

На сегодняшний день около 10 000 монгольских миротворцев, в том числе более 900 женщин, приняли участие в миротворческих операциях в Южном Судане.

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