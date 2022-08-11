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За первые 7 месяцев Монголию посетил более 120 тыс. турист, что принесло $122 млн дохода

CentralAsia (MNG) -  

До 30 июля Монголию посетил 121 741 иностранный турист. Больше всего из России в этом году приехало 56 714 туристов.

Кроме того,

  • 21 913 из Южной Кореи
  • 12 038 из Казахстана
  • 4874 из США
  • 4691 из Китая
  • 2332 из Германии
  • 2328 из Беларуси
  • 2173 из Японии
  • 1982 из Турции
  • 1681 из Франции.

Министерство окружающей среды и туризма сообщило, что эти туристы привезли к нам порядка 122 044 073 доллара США.

Кроме того, в июне этого года из Южной Кореи прибыл 8 841 турист, а в июле — 21 913 туристов. В 2019 году из страны приехало 23 585 туристов.

На то, что количество туристов, путешествующих из Южной Кореи в Монголию, не уменьшилось с начала пандемии, положительно повлияло решение правительства в мае прошлого года с Постановлением № 178 «освободить 90-дневные визы для туристов из Южной Кореи до 31 декабря 2024 года».

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