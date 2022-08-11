За первые 7 месяцев Монголию посетил более 120 тыс. турист, что принесло $122 млн дохода

CentralAsia (MNG) -

До 30 июля Монголию посетил 121 741 иностранный турист. Больше всего из России в этом году приехало 56 714 туристов.

Кроме того,

21 913 из Южной Кореи

12 038 из Казахстана

4874 из США

4691 из Китая

2332 из Германии

2328 из Беларуси

2173 из Японии

1982 из Турции

1681 из Франции.

Министерство окружающей среды и туризма сообщило, что эти туристы привезли к нам порядка 122 044 073 доллара США.

Кроме того, в июне этого года из Южной Кореи прибыл 8 841 турист, а в июле — 21 913 туристов. В 2019 году из страны приехало 23 585 туристов.

На то, что количество туристов, путешествующих из Южной Кореи в Монголию, не уменьшилось с начала пандемии, положительно повлияло решение правительства в мае прошлого года с Постановлением № 178 «освободить 90-дневные визы для туристов из Южной Кореи до 31 декабря 2024 года».

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