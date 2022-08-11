За первые 7 месяцев Монголию посетил более 120 тыс. турист, что принесло $122 млн дохода

CentralAsia (MNG) -
До 30 июля Монголию посетил 121 741 иностранный турист. Больше всего из России в этом году приехало 56 714 туристов.
Кроме того,
- 21 913 из Южной Кореи
- 12 038 из Казахстана
- 4874 из США
- 4691 из Китая
- 2332 из Германии
- 2328 из Беларуси
- 2173 из Японии
- 1982 из Турции
- 1681 из Франции.
Министерство окружающей среды и туризма сообщило, что эти туристы привезли к нам порядка 122 044 073 доллара США.
Кроме того, в июне этого года из Южной Кореи прибыл 8 841 турист, а в июле — 21 913 туристов. В 2019 году из страны приехало 23 585 туристов.
На то, что количество туристов, путешествующих из Южной Кореи в Монголию, не уменьшилось с начала пандемии, положительно повлияло решение правительства в мае прошлого года с Постановлением № 178 «освободить 90-дневные визы для туристов из Южной Кореи до 31 декабря 2024 года».
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