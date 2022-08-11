Как налоговая победа в Монголии также является крупной победой в борьбе с бедностью

CentralAsia (MNG) -

Налоговая победа в Монголии

Это было большое событие, когда Монголия — вскоре после финансового кризиса — объявила, что в 2019 году она вернула 228 миллионов долларов США в виде задолженности по налогам с многонационального горнодобывающего гиганта.

Дело оказалось первым плодом кампании по укреплению налоговой системы страны посредством сотрудничества с Организацией экономического сотрудничества и развития, Программой развития ООН и другими группами.

Успешный результат показывает, что борьба с уклонением от уплаты налогов может облегчить глобальную борьбу с бедностью.

3 ключевые вещи, которые вы должны знать о налоговом выигрыше Монголии:

Монголия взыскала с горнодобывающей компании Turquoise Hill уклонение от уплаты налогов в размере 228 млн долларов США и предотвратила списание компанией налогов в размере 1,5 млрд долларов США в будущем.

Если бы 228 миллионов долларов США были собраны в то время, когда они были должны, Монголия могла бы удвоить свои расходы на здравоохранение и образование.

Глобальное уклонение от уплаты налогов обходится странам более чем в 500 миллиардов долларов США в год, при этом развивающиеся страны теряют более 100 миллиардов долларов США. Это лишает правительства денег, которые в противном случае были бы потрачены на образование, здравоохранение, транспорт, электричество, жилье и другие услуги.

Что произошло в Монголии?

Монголию иногда называют «Mine-golia», потому что страна обладает месторождениями меди, золота, серебра и угля на триллионы долларов, а также другими полезными ископаемыми. На горнодобывающий сектор Монголии приходится 94% экспорта страны и 19% валового внутреннего продукта, и в нем доминируют многонациональные компании, такие как Turquoise Hill, которые обладают техническими знаниями и финансовыми ресурсами для управления проектами.

Несмотря на то, что страна на протяжении десятилетий открывала свои природные ресурсы транснациональным корпорациям, она еще не пожинала плоды. На самом деле почти треть монголов живет в бедности, а еще 15 процентов находятся в опасной близости от этой черты. По оценкам, 65% семей борются с отсутствием продовольственной безопасности, а правительство тратит на здравоохранение менее половины среднемирового показателя.

В 2009 году канадская горнодобывающая компания Turquoise Hill, принадлежащая конгломерату Rio Tinto, подписала соглашение с правительством Монголии об управлении и эксплуатации рудника Оюу-Толгой, одного из крупнейших в мире месторождений меди и золота.

Монголия получит часть продаж, полученных от полезных ископаемых Оюу-Толгоя, а также соберет деньги за счет налогов на Turquoise Hill. Если все пойдет по плану, этот доход может увеличить государственные расходы на такие вещи, как образование, здравоохранение и сокращение бедности.

Но шахта не принесла правительству значительных финансовых выгод в течение следующих нескольких лет, несмотря на то, что Turquoise Hill в конечном итоге объявила о годовом доходе от проекта в размере более 1 миллиарда долларов США.

Аудит в Монголии показал, что Turquoise Hill переводила деньги, связанные с Оюу-Толгой, через подставные компании в Нидерландах и Люксембурге, чтобы значительно снизить свое налоговое бремя. Доказательства были настолько поверхностными, что налоговый счет в размере 228 миллионов долларов США был уплачен вскоре после того, как он был обнародован.

В стране также принят закон, запрещающий компаниям компенсировать свои текущие налоговые счета, указывая на текущие инвестиции и будущие расходы. Это правило «ограждения», которое изолирует налогооблагаемый доход, помешало Turquoise Hill компенсировать 1,5 миллиарда долларов США.

Монголия теперь находится в лучшем положении, чтобы извлекать выгоду из своих природных ресурсов, привлекать корпорации к ответственности и получать доход для государственных расходов на такие вещи, как образование, здравоохранение, транспорт, электричество, жилье и многое другое.

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