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Монгольское дерби 2022: эпическая гонка на 1000 км завершилась

CentralAsia (MNG) -  

Сорок шесть бесстрашных наездников со всего мира недавно завершили самую длинную в мире скачку «Монгольское дерби». После двухлетнего перерыва жокеи сражались в монгольской степи в течение восьми дней, а британец уступил место победившей паре, американке Дейдре Гриффит и южноафриканцу Виллемейну Йоосте.

Во время 1000-километрового дерби лошади меняются примерно каждые 35 км на контрольно-пропускных пунктах, разбросанных по всей стране, но всадники должны находиться в седле до 200 км в день, и большинство из них ездят более чем на 28 разных полудиких монгольских лошадях.

После того, как пандемия вынудила отменить чемпионаты 2020 и 2021 годов, 23 июля стартовало двенадцатое монгольское дерби. В первый день пара киви, Сэм Эдни и Энни Хакетт, быстро вышла вперед, поскольку другие гонщики терпели ошибки в навигации и падали.

К концу второго дня четверо гонщиков догнали новозеландцев, а шестеро разбили лагерь на шестой станции. Гонка состоит из 28 таких станций, и гонщики стремятся оказаться на одной из них к концу дня катания, но могут выбрать или непреднамеренно отправиться в дикий лагерь или попытаться найти дружелюбную монгольскую семью с местом в юрте.

Крис Уокер с дружной семьей. Фото: Шари Томпсон
Крис Уокер с дружной семьей. Фото: Шари Томпсон

К третьему дню гонщики выбыли из гонки из-за травм, в то время как другие отбыли штрафные санкции за то, что накануне вечером проехали время отсечки. В конце дня шесть гонщиков по-прежнему столкнулись ноздря в ноздрю, среди них были опытные гонщики ирландец Патрик Хеффрон и британец Крис Уокер.

Лошади выстроились на станции. Фото: Шари Томпсон
Лошади выстроились на станции. Фото: Шари Томпсон

На четвертый день гонка прошла по серьезной гористой местности, и погода ухудшилась, произошел внезапный переход на поле с Патриком и Крисом в лидерах. На следующий день пара оставалась впереди, так как они решили разбить лагерь всего на 18 минут раньше, чем преследующая стая из семи человек, включая Дидре и Виллемайна.

Британец Крис Уокер и ирландец Патрик Хеффрон обнимаются через линию
Британец Крис Уокер и ирландец Патрик Хеффрон обнимаются через линию

Патрик и Крис лидировали в течение шестого и седьмого дней, но в последний день Дейдра и Виллемейн обогнали их и вместе пересекли финишную черту, одержав победу, в результате чего Крис и Патрик заняли третье место.

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