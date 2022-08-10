У входа в метро в Ташкенте вновь появились правоохранители

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте спустя три с половиной года у метро вновь появились сотрудники ОВД, передает «Газета.uz».

Согласно сообщению, с начала июля жители столицы начали сообщать, что у входов в некоторые станции метро вновь появились сотрудники органов внутренних дел с металлоискателями и столики для проверки сумок и рюкзаков. Ташкентцы связали это с недавними событиями в Нукусе.

От практики проверки пассажиров на наличие запрещенных к провозу предметов отказались осенью 2018 года. При этом проверка внутри станций перед турникетами сохранилась. Тогда говорилось, что правоохранителей на внешних входах в метро постепенно заменят технические средства защиты чтобы исключить дублирование верхнего и нижнего досмотра.

Первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности на метрополитене МВД Узбекистана Анвар Хасанов рассказал о причинах возврата сотрудников. Он опроверг, что это связано с «усилением» перед праздниками и событиями в Нукусе.

По его словам, раньше управление входило в структуру ГУВД Ташкента. Сотрудники несли дежурство вместе с представителями подразделения СГБ, Управления охраны и Патрульно-постовой службы МВД, поскольку личного состава самого УОБМ не хватало для полного охвата всей территории метро.

Он указал, что целью дежурства сотрудников Управления охраны и ППС, которые несли службу в переходах и на внешних входах, было предупреждение случаев кражи, разбоя, хулиганства и других правонарушений и преступлений. Они также контролировали, чтобы водители автомобилей не оставляли автомобили у входов в метро.

В 2019 году Управление по обеспечению безопасности на метрополитене перешло в состав МВД, а Управление охраны — в Национальную гвардию, из-за чего произошло сокращение личного состава и сотрудников. В этот же период в эксплуатацию были введены 14 новых станций метрополитена.

По этим причинам Управление по обеспечению безопасности на метрополитене временно не могло обеспечить дежурство сотрудников на внешних входа. На сегодняшний день новым постановлением президента были созданы условия для нашего управления, выделен дополнительный штат. После этого мы начали вновь открывать посты у входов в метро, — рассказал Анвар Хасанов.

Первый замглавы управления также добавил, что за время отсутствия сотрудников у внешних входов в метро «резко выросло число правонарушений».