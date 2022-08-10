Индия оплатила за уголь из России юанями и дирхамами, - СМИ

CentralAsia (CA) - Индийские компании все чаще оплачивают поставки российского угля юанями, дирхамами ОАЭ, гонконгскими долларами и евро, избегая использования американского доллара, чтобы снизить риск нарушения западных санкций, пишет Reuters со ссылкой на источники и документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

В июне индийские производители стали и цемента не использовали доллар при покупке 742 тыс. т угля, это почти половина (44%) от общего объема закупок угля в России за этот месяц (1,7 млн т), пишет агентство. На юань пришелся 31% недолларовых платежей, на гонконгский доллар — 28%, менее четверти пришлось на евро, около одной шестой таких платежей провели в дирхамах ОАЭ.

Минфин Индии не ответил на запрос агентства, Министерство торговли страны отказалось от комментариев.

В июне Reuters сообщал, что крупнейший производитель цемента в Индии, компания UltraTech Cement, договорилась о закупке 157 тыс. т угля у Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). По данным агентства, сумма сделки составила 172,6 млн юаней ($25,81 млн). Источники уточняли, продажа угля была организована подразделением СУЭК в Дубае, другие индийские компании также размещали заказы на российский уголь с оплатой в юанях.

До начала марта ключевым бенефициаром СУЭК (Сибирская угольная энергетическая компания) был Андрей Мельниченко. Мельниченко находится под санкциями ЕС и США. По данным Reuters, компания перешла под контроль его жены Александры.

Комментируя сделку, сингапурский валютный трейдер сказал агентству, что за последние 25 лет работы ни разу не видел, чтобы какая-либо индийская компания платила в юанях в рамках международной торговли. «По сути, это обход доллара США», — сказал он.