Интервью с Болор Ганболд, первой женщиной-генералом Монголии — The Diplomat

Бригадный генерал БОЛОР Ганболд

CentralAsia (MNG) -

Болор Ганболд когда-то была первой женщиной-кадетом в Монголии; теперь она первая в стране женщина-генерал. Она рассказывает о своем путешествии и роли женщин в монгольской армии.

В марте президент Монголии Хурэлсух Ухнаа уполномочил первую в Монголии женщину-бригадного генерала Болор Ганболд, которая в настоящее время возглавляет Департамент военной подготовки и образования Генерального штаба монгольских вооруженных сил. Генерал Болор была первой женщиной-кадетом в истории Монголии; она участвовала в нескольких международных миротворческих миссиях и стала голосом женщин-миротворцев во всем мире.

В интервью с первой женщиной-генералом Монголии Болор Лхаажав из The Diplomat коснулась ее военной карьеры, монгольских вооруженных сил и того, как монгольская армия решает возникающие проблемы, такие как пол. Это интервью было слегка отредактировано для ясности.

-Как давно вы служите в армии и что побудило вас выбрать военную карьеру?

-Я служу в монгольской армии 29 лет. Когда я заканчивала школу, в то время, в 90-х годах, родители обычно направляли – фактически выбирали – обучение детей, специальности и будущие профессии. Со стороны моей мамы были военные братья и сестры. С таким настроем мама посоветовала мне пойти в армию. Итак, свою военную карьеру я начал рано, в 17 лет.

Военный университет Монголии после долгих дебатов в 1994 году начал набор курсантов-женщин. Я была первой женщиной-кадетом, которая была принята на работу. Когда я впервые присоединилась к армии, я почувствовала, что меня принуждают к военной жизни. Оглядываясь назад, моя военная служба в моей стране была одним из самых замечательных вкладов, которые можно сделать.

Я также поняла, что в моей военной службе есть гендерный аспект. Позже я узнала, что как [первая] женщина-кадет я становилась образцом для подражания, хотела я этого или нет. Эти осознания пришли ко мне после многих лет службы. По мере того как все больше женщин-кадетов поступало в армию, монгольские вооруженные силы диверсифицировались и укреплялись.

После того, как я подписалась на участие в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций, я поняла, что военная служба может быть глобальной. Я была частью вклада Монголии в глобальный мир и безопасность.

-Как изменилась роль женщин в монгольской армии с тех пор, как вы присоединились к ней? Вы видите больше женщин в рядах сейчас? Становится ли более доступным для женщин путь вступить в армию и продвинуться по служебной лестнице?

-Исторически сложилось так, что женщины играли важную роль в монгольских вооруженных силах. Во время войн и гражданских беспорядков женщины участвовали в зонах конфликтов, не нося причудливых титулов. В истории Монголии Мандухай Цэцэн Хатан оказала значительное влияние на военные стратегии против династии Мин. Хотя в целом в военном деле мужчин было больше, чем женщин, у них была своя роль.

После Первой мировой войны роли изменились. Мужчины продолжали вступать в вооруженные силы, и во всем мире их было больше, чем женщин-солдат. Если были женщины-солдаты или военнослужащие, они часто ограничивались вспомогательными ролями, а не боевыми ролями, что оказывает огромное влияние на военную карьеру.

Когда я только поступила на военную службу, профессиональных военных женщин не было. Большинство женщин, имевших звание, были врачами, юристами, медсестрами, преподавателями языков, певицами и музыкантами. Во многих отношениях Монголия менялась, и политическое мировоззрение женщин стало более открытым для службы в армии. Сегодня, 28 лет спустя, женщины есть в каждом секторе монгольских вооруженных сил. Сейчас 14 процентов монгольских вооруженных сил составляют женщины.

Более того, на мой взгляд, лидерство имеет решающее значение, когда речь идет о том, чтобы женщины служили в армии. По мере смены руководства изменился набор женщин в вооруженные силы. По моему опыту, в то время как некоторые лидеры — как в правительстве, так и в армии — поддерживают набор женщин в армию, другие ограничивают число женщин. Таким образом, в этом году регистрация женщин будет меньше.

Женщины-военнослужащие Монголии составляют 14 процентов, что более или менее совпадает с общемировым показателем. Во время недавней Генеральной Ассамблеи ООН президент Монголии Хурэлсух Ухнаа пообещал увеличить число женщин-миротворцев на 15 процентов. Это обещание открывает двери для многих женщин, которые ранее рассматривали возможность поступления в вооруженные силы и в оборонные университеты. Кроме того, женщины-офицеры, находящиеся на действительной службе, будут иметь возможность записаться на программы иностранных языков, а также продолжить образование, чтобы преуспеть как в личном, так и в профессиональном плане.

-Каково общественное мнение за пределами армии? Открыто ли монгольское общество для женщин-солдат? Как вы видите себя первым во всем, чтобы вдохновлять молодое поколение?

-Традиционно Монголия была патриархальным обществом. Во время войны люди ожидали, что мужчины присоединятся к вооруженным силам и будут участвовать в боях. Так было в 1911, 1921 и 1939 годах. Однако в современной Монголии представления изменились. Общественность стала более информированной, и ее восприятие женщин-военнослужащих стало более благоприятным. Общественность учится ценить и понимать необходимость женщин-солдат в вооруженных силах.

Когда я впервые поступила в Военный университет Монголии, там было четыре курсанта. Я думаю, что один из основных аспектов поступления женщин-солдат в вооруженные силы связан с тем, как монгольские мужчины относились к женщинам. Было ощущение и понимание того, что они могут сделать больше – не обязательно на равных условиях – однако у женщин было место для вовлечения и участия.

Роль женщин в вооруженных силах продолжает меняться, учитывая изменение условий безопасности в Монголии, а также во всем мире. Благодаря этой трансформации женщины доказали свою способность выполнять как традиционные, так и нетрадиционные роли в разнообразной военной среде. Они подтвердили, что способны выполнять воинские обязанности наравне с мужчинами. По сравнению с серединой 1990-х годов отношение монгольской общественности к женщинам-военным улучшилось в положительную сторону.

В марте, когда я стала первой женщиной-генералом Монголии, чувства были смешанные. Я гордилась собой, но меня также беспокоило то, что это был огромный шаг в монгольской армии и стране. Это было стремлением и вдохновением для тысяч женщин в форме в Монголии и за ее пределами. Это то, что нужно высоко ценить. Более того, молодые женщины могут быть вдохновлены этим достижением и верят, что они тоже могут добиться этих почестей.

В то же время, будучи первыми в стране по воинскому званию, продвижению по службе и дислокации, общественность и вооруженные силы требуют особой ответственности и приверженности. Как человек, который ранее служил в миротворческих миссиях ООН, моя роль первой женщины-генерала Монголии распространяется на всех женщин в вооруженных силах.

-Вы лично участвовали в нескольких миротворческих миссиях ООН. Какова основная важность роли женщины в этих миссиях, учитывая проблемы безопасности, с которыми вам приходится сталкиваться?

-В 2010 году я была первой монгольской женщиной-штабным офицером в составе Миссии Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде. В своих первых командировках я приобрела огромный опыт и знания в области операций международной коалиции. Но я также заметила, что женщины-миротворцы — в данном случае монголки — сталкивались с различными препятствиями, мешающими им в полной мере раскрыть свой потенциал в качестве миротворцев.

Например, одна из значительных проблем, с которыми сталкиваются женщины-миротворцы, особенно в воинских контингентах, заключалась в том, что руководство их контингентов редко позволяло им покидать базу для общения с местными жителями. Доступ к принимающим сообществам особенно важен в принципе и на практике. Однако, когда мы не покидали базу, это ограничивало наш доступ к помощи, взаимодействию и помощи сообществу. Это ограничение, хотя по понятным причинам связано с проблемами безопасности, может быть решено. В то же время это в конечном итоге имело какое-то отношение к гендерным вопросам.

Когда женщины-миротворцы не могут покинуть комплекс для выполнения определенных задач, они теряют опыт и известность, что отрицательно сказывается на их продвижении по службе и званиях. Я писала об этом ранее в статье «Монгольские женщины-миротворцы: пример гендерного равенства».

-Теперь, когда вы стали бригадным генералом, по вашему личному мнению, в каких областях монгольские вооруженные силы могут увеличить свой человеческий капитал, включив в него больше женщин?

-Одной из важных областей, которые необходимо развивать монгольским вооруженным силам для повышения потенциала и людских ресурсов для женщин-военнослужащих, является последовательная политика и стратегия. И эта политика и стратегия должны поддерживать военное образование и развитие карьеры женщин-военнослужащих и военнослужащих. Это включает в себя все уровни вооруженных сил, в том числе женщин-миротворцев.

Например, одна из значительных проблем, с которыми сталкиваются женщины-миротворцы, особенно в воинских контингентах, заключалась в том, что руководство их контингентов редко позволяло им покидать базу для общения с местными жителями. Доступ к принимающим сообществам особенно важен в принципе и на практике. Однако, когда мы не покидали базу, это ограничивало наш доступ к помощи, взаимодействию и помощи сообществу. Это ограничение, хотя по понятным причинам связано с проблемами безопасности, может быть решено. В то же время это в конечном итоге имело какое-то отношение к гендерным вопросам.

Когда женщины-миротворцы не могут покинуть комплекс для выполнения определенных задач, они теряют опыт и известность, что отрицательно сказывается на их продвижении по службе и званиях. Я писала об этом ранее в статье «Монгольские женщины-миротворцы: пример гендерного равенства».

-Теперь, когда вы стали бригадным генералом, по вашему личному мнению, в каких областях монгольские вооруженные силы могут увеличить свой человеческий капитал, включив в него больше женщин?

-Одной из важных областей, которые необходимо развивать монгольским вооруженным силам для повышения потенциала и людских ресурсов для женщин-военнослужащих, является последовательная политика и стратегия. И эта политика и стратегия должны поддерживать военное образование и развитие карьеры женщин-военнослужащих и военнослужащих. Это включает в себя все уровни вооруженных сил, в том числе женщин-миротворцев.

В настоящее время в монгольских вооруженных силах использование женщин на более высоких уровнях руководства и принятия решений является недостаточным. Большинство женщин занимают руководящие и административные должности и должности. Однако времена меняются, и роль женщин становится все более заметной не только в Монголии, но и во всем мире. Я, безусловно, верю в это и хотел бы сказать своим коллегам-женщинам: «Чем больше усилий, тем слаще награда». Если у женщин есть цель и стремление внести больший вклад в армию, всегда есть способ ее достичь. Наше правительство и его политика должны поддерживать эти усилия.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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