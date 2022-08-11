Немецкий спортсмен Гвидо Кунце установит рекорд Гиннеса, проехав на велосипеде по Монголии

Гвидо Кунце в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -

Гвидо Кунце, спортсмен-экстремал из Германии, запланировал велопробег на 2600 км от западной границы Монголии до восточной границы, чтобы установить новый рекорд Гиннеса. В настоящее время он находится на седьмом дне своего путешествия и прошел через Улан-Батор, преодолев 350-400 км в день.

Спортсмен-экстремал Гвидо Кунце сказал: «Я впервые приехал в Монголию, которая имеет большую территорию и небольшое население. Монголы — дружелюбные люди. Между Монголией и Германией много различий, но во время моей поездки я заметил много о том, в чем две страны могут сотрудничать».

Гвидо Кунце родился в 1965 году и в 2005 году оставил свой автомобильный бизнес, чтобы установить мировой рекорд в экстремальном велоспорте. Ему принадлежит несколько мировых рекордов. Например,

Проехал 4200 км от западной части Австралии до восточной в кратчайшие сроки.

Поднялись на велосипеде к самому высокому вулкану в мире, вулкану Невадо Охос-дель-Саладо в пустыне Атакама в Чили на высоте 6233 метра. (Спортсмен рассказал, что самым тяжёлым испытанием оказался даже не подъём на неимоверную высоту, а очень сильные встречные ветра, которые весьма опасны в горах. Кроме того, Гвидо Кунце поблагодарил спонсоров своего героического подъёма – фирмы Garmin и Primus.)

Прошел 100 000 вертикальных метров Альп за 14 дней.

На велосипеде совершил самое длинное путешествие по Великой Китайской стене.

Установление рекорда будет снято на камеру и будет проверено организацией Гиннесса.

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