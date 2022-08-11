В Монголии за сутки выявлен 351 новый случай заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) -
Согласно статистической базе данных, за последние сутки в Монголии зарегистрировано 351 новый случай заражения COVID-19.
Из них 187 человек — лица, имевшие контакты в Улан-Баторе, и 164 случая были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении. Завозных случаев зарегистрировано не было.
В стране за сутки не зарегистрировано смертей от коронавируса.
Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии составляет 2 123.
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Коронавирус в Монголии
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