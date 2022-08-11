В Узбекистане призвали лишать гражданства лиц, призывающих воевать за рубежом

CentralAsia (UZ) - Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, лидер партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), Алишер Кадыров, призвал к более жестким мерам в отношении узбекистанцев, участвовавших в войне на благо другой страны.

По словам Кадырова, напомнившего, что по Уголовному кодексу страны гражданин Узбекистана, завербованный в вооруженные силы или службы безопасности другой страны, приговаривается к 5 годам лишения свободы, это малоэффективная мера.

«Такие лица должны быть лишены гражданства и пожизненно запрещены к въезду в Узбекистан со дня оформления призыва», — написал лидер «Миллий Тикланиш» и добавил, что в связи с этим начаты консультации по вопросу внесения соответствующих изменений в законодательство.

Ранее лидер «Общества Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахангир Жалолов сделал заявление о том, что узбекистанцы, проживающие в Перми, хотят сформировать батальон под названием «Амир Темур» и воевать против Украины. Это заявление подверглось критике со стороны узбекских властей, в частности, посольство Узбекистана в Москве и Агентство по внешней трудовой миграции предупредили граждан о том, что создание добровольческого батальона или участие в боевых действиях на территории иностранных государств является преступлением.