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Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом в КНДР
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын

CentralAsia (CA) -  Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что в КНДР победили COVID-19. Новые случаи заболевания коронавирусом не фиксировались в Северной Корее с 29 июля, передает Yonhap.

«Он торжественно объявил о победе в крайне чрезвычайной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса», — заявил Ким Чен Ын на заседании, посвященном противоэпидемическим мерам, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Власти КНДР сообщили о первом случае заболевания коронавирусом в конце апреля. Ежедневный показатель заболеваемости COVID-19 достиг максимального значения 15 мая. Тогда было зафиксировано 392 тыс. случаев за сутки. Ким Чен Ын говорил, что коронавирус стал крупнейшим потрясением с основания КНДР.

29 июля власти КНДР сообщили, что в стране впервые не было зафиксировано ни одного нового случая заболевания. 2 июля в Пхеньяне отменили практически все ограничения, введенные ранее из-за распространения омикрон-штамма.

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