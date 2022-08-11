В Ташкенте пройдет Экономический форум ШОС

CentralAsia (UZ) - 16-17 августа текущего года в Ташкенте состоится II Экономический форум в рамках Председательствования Республики Узбекистан в Шанхайской Организации Сотрудничества.

Как сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли РУз, главная цель события – заострить внимание сторон на проблемах и перспективах развития взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, выработать действенные меры по наращиванию связей на пространстве ШОС.

В рамках форума запланированы пленарное заседание, панельные сессии, двусторонние встречи, b2b-контакты, которые призваны раскрыть потенциал цифровой экономики, «зеленых» технологий, сотрудничества регионов, наращивания инвестиционного взаимодействия, промышленной кооперации и других приоритетных направлений партнерства.

Экономический форум ШОС призван стать эффективной платформой не только для установления межправительственного диалога, но и для взаимодействия представителей деловых кругов, предприятий, а также привлечения инвесторов в регионы пространства ШОС, отметили в министерстве.