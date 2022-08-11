В Индии выявили более заразный вариант «омикрона»

CentralAsia (CA) - В Нью-Дели обнаружен более инфекционный вариант штамма коронавируса «омикрон». Новый подвариант был идентифицирован как BA-2.75. Об этом заявил директор и главврач одной из старейших государственных больниц столицы Индии Lok Nayak Суреш Кумар, сообщает NDTV.

«Подвариант BA-2.75 «омикрона» имеет большую скорость передачи. Это стало известно из отчета об исследовании 90 образцов, отправленных на секвенирование генома»,— заявил Кумар. Этот подвариант поражает людей, у которых уже есть антитела, а также тех, кто прививался от коронавируса, сообщил Кумар.

Штамм «омикрон» был впервые идентифицирован в Ботсване и ЮАР в ноябре 2021 года. По данным на конец декабря 2021 года, он быстро вытеснял штамм «дельта». «Омикрон» был обнаружен более чем в 100 странах мира.