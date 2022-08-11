В Германии полиция задержана на границе с Польшей нелегалов из Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Федеральная полиция ФРГ задержала в воскресенье девять нелегальных беженцев на границе с Польшей, в том числе граждан Ирана с российскими визами в паспортах, передает РИА Новости.

«Два автомобиля с польскими номерами высадили несколько человек в районе Франкфурта-на-Одере… Женщина и двое мужчин в возрасте от 24 до 30 лет удостоверили свои личности действующими иранскими паспортами, содержащими российские визы. Других документов, разрешающих проживание в Германии, у них не было», – говорится в сообщении.

Позже в том же районе были задержаны шесть мужчин в возрасте от 22 до 37 лет «из Таджикистана и Ирака» без проездных документов. Немецко-польский патруль сумел остановить автомобиль, за рулем которого находится 29-летний мужчина из Грузии. В отношении него начато предварительное расследование в нелегальном провозе иностранных граждан. Поиски второго автомобиля предполагаемого контрабандиста не увенчались успехом.

Задержанные лица подали прошение о предоставлении убежища в Германии, они направлены в центр первичного приема в федеральной земле Бранденбург.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения