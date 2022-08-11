Центробанк РФ приостановил публикацию данных о денежных переводах за рубеж

CentralAsia (UZ) - Центробанк России приостановил публикацию данных о переводах, которые физлица, находящиеся в России, осуществляют за рубеж и получают из-за рубежа.

Оповещение об этом размещено на сайте банка России. «Банк России временно приостанавливает публикацию информации по трансграничным переводам физических лиц», — объявил российский Центробанк.

Закрыта статистика по трансграничным переводам физлиц — резидентов и нерезидентов, переводам через платежные системы и т.д. Причины такого решения не оглашаются.

Информацию о переводах денежных средств за пределы страны главный финансовый регулятор России ранее публиковал каждые три месяца.

Последние данные, опубликованные во второй половине марта, основаны на статистике за 2021 год.

СМИ стран Узбекистана и Таджикистана, публикуя данные о денежных переводах из России, основывались на данные российского Центробанка.