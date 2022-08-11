17-летний гроссмейстер Узбекистана обошел Магнуса Карлсена по рейтингу

Нодирбек Абдусатторов

CentralAsia (UZ) - Мужская сборная Узбекистана впервые в своей истории заняла первое место на Всемирной шахматной олимпиаде.

17-летний узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов занял второе место на пьедестале почета 44-й шахматной олимпиады в Ченнае (Индия), обойдя сильнейших игроков мира по перфомансу, включая норвежца Магнуса Карлсена, Аниша Гири из Нидерландов и Фабиана Каруано из США.

Абдусатторов сыграл 11 партий на первой доске, выиграв семь раз, трижды сыграв вничью и проиграв только один раз. Узбекский гроссмейстер набрал 2803 перфоманса.

Его обошел только индиец Джуммарадж Гукеш (2867), которого он победил в поединке, хотя у Гукеша оказалось на одну победу больше.

В то же время Абдусатторов обошел по числу баллов целую плеяду сильнейших шахматистов планеты, которые на август 2022 года входят в топ-10 мирового рейтинга.

Среди них первый номер шахматной статистики Магнус Карлсен, пятый номер рейтинга американец Фабиан Каруано, нидерландец Аниш Гири (9) и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (10). Гукеш занимает 38 место в мировом рейтинге.

Абдусатторов провел очные встречи только с Каруано, которого обыграл, и Гири, с которым сыграл вничью. Магнус Карлсен не проиграл на турнире ни одной встречи, но сыграл лишь в девяти партиях.