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«Стадия перед смертью». Невролог рассказал о состоянии Михаила Саакашвили
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили

CentralAsia (CA) -  Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в рамках заключения находится в тбилисской клинике «Вивамед», серьезно болен. Об этом заявил невролог Отар Тоидзе после посещения политика, сообщает «Грузия Онлайн».

По словам Тоидзе, в ближайшие дни Саакашвили посетит группа врачей, чтобы составить финальный отчет о состоянии здоровья бывшего главы государства.

«Почти месяц мы не навещали (Саакашвили). О его нынешнем состоянии мы знаем только из СМИ и краткого разговора с врачами. Между первым и последним моим посещением Михаила Саакашвили есть драматическая разница. Он был человеком, у которого не было затруднения с речью, не было затруднения с ходьбой в той степени, какая есть сегодня. Поэтому, наверное, на днях мы его посетим, чтобы написать финальное заключение с объективной оценкой. Это заболевание третьей степени тяжести, предпоследняя, то есть стадия перед смертью», - заявил невролог.

Как рассказал митрополит Николоз, навестивший в среду Саакашвили, политик очень похудел, за время пребывания в клинике он потерял в весе 11 кг.

«Как будет продолжаться лечение Михаила Саакашвили - это абсолютно политическое решение», - добавил митрополит.

Третий президент Грузии в настоящее время продолжает оставаться в клинике «Вивамед» в Тбилиси, куда был переведен 12 мая из Руставской тюрьмы после двух голодовок.

Пенитенциарная служба Грузии заявляет, что состояние экс-президента остается стабильным и он находится под контролем медиков.

Сын Саакашвили, Эдуард, недавно заявил журналистам, что его отец больше не видит себя в грузинской политике и все свое внимание сосредоточил на ситуации в Украине.

55-летний Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004-2013 годах.

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