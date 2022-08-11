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В России продлили срок годности вакцин «Спутник V»

CentralAsia (CA) -  В России продлили срок годности вакцин «Спутник V», теперь он составляет от 6 до 12 месяцев для препаратов разных производителей. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава РФ, передает «РИА Новости».

В ведомстве пояснили, что продление было сделано для профилактики новой коронавирусной инфекции. «Сроки годности вакцин «Спутник V» были продлены и составляют от шести месяцев до одного года для препаратов разных производителей», — заявили в Минздраве.

Соответствующие изменения внесут в инструкцию по медицинскому применению вакцины, добавили в министерстве.

При этом сведения о более коротком сроке годности, указанные на упаковке препарата, произведенного до принятия решения о его продлении, не будут означать, что вакцина просрочена, подчеркнули в Минздраве.

«Решение о продлении срока годности вакцинных препаратов в каждом случае основано на результатах экспертизы, подтвердившей, что на протяжении всего срока годности сохраняется качество, а значит, безопасность и эффективность препарата», — пояснили в ведомстве.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».

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