Узбекистан запустил автобусные рейсы из Ташкента в Нижний Новгород

CentralAsia (UZ) - Регулярное автобусное сообщение из Ташкента в Нижний Новгород восстановлено после более двухлетней паузы из-за пандемии коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы автовокзала «Ташкент».

«С автовокзала «Ташкент» с 11 августа 2022 года восстановлено регулярное автобусное сообщение с городом Нижний Новгород», – сказано сообщении в Telegram-канале автовокзала.

Отмечается, что рейсы из Ташкента в Нижний Новгород будут выполняться по четвергам. Время в пути составит примерно 40 часов. Стоимость билета по данному маршруту из Узбекистана – 953 тысячи сумов (90 долларов).

Ранее сообщалось, что с 18 июля было восстановлено регулярное автобусное сообщение Ташкента с Москвой, Казанью и Санкт-Петербургом.