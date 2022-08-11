В Казахстане за сутки выявили 1651 случай COVID

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1651 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 370;
в Карагандинской области – 191;
в городе Алматы – 185;
в ЗКО – 118;
в Акмолинской области – 109;
в Павлодарской области – 105;
в Костанайской области – 89;
в СКО – 78;
в Жетысуской области – 53;
в Атырауской области – 48;
в Улытауской области – 37;
в Мангистауской области – 34;
в Жамбылской области – 33;
в ВКО – 29;
в Абайской области – 26;
в Кызылординской области – 22;
в городе Шымкент – 16;
в Алматинской области – 16;
в Туркестанской области – 10;
в Актюбинской области – 8.
Всего в стране подтверждено 1 372 634 случая.
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