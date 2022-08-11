экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за сутки выявили 1651 случай COVID

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1651 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 370;

в Карагандинской области – 191;

в городе Алматы – 185;

в ЗКО – 118;

в Акмолинской области – 109;

в Павлодарской области – 105;

в Костанайской области – 89;

в СКО – 78;

в Жетысуской области – 53;

в Атырауской области – 48;

в Улытауской области – 37;

в Мангистауской области – 34;

в Жамбылской области – 33;

в ВКО – 29;

в Абайской области – 26;

в Кызылординской области – 22;

в городе Шымкент – 16;

в Алматинской области – 16;

в Туркестанской области – 10;

в Актюбинской области – 8.

Всего в стране подтверждено 1 372 634 случая.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Узбекистан запустил автобусные рейсы из Ташкента в Нижний Новгород
  • 7 российских боевых самолетов уничтожены взрывами на авиабазе в Крыму. На спутниковых снимках видно, что взрывы сожгли растительность вокруг авиабазы, - CNN
  • Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 168 дней военных действий


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com