JB Press: Какую выгоду получит КНДР за поддержку России в Украине?

CentralAsia (CA) - Северная Корея получит существенные выгоды за поддержку российской военной «спецоперации» в Украине, пишет JB Press. Речь идет о предоставлении Москвой остро необходимых Пхеньяну технологий, энергоресурсов и валюты, считает автор статьи.

Помимо получения российских технологий по подводным лодкам и поддержки в области энергообеспечения, Северная Корея проявляет особую заинтересованность в участии своей рабочей силы в восстановлении Донбасса.

Английское слово «deal» изначально означало раздачу карт в карточной игре. Постепенно этот термин вошел в торговый оборот и стал обозначать переговоры, а также достижение согласия между участвующими в них сторонами. Но вот в Южной Корее это слово зачастую подразумевает наличие в договоренностях сторон некоего скрытого смысла или «оборотной стороны».

Недавно Северная Корея официально признала Донецкую Народную Республику (ДНР) и Луганскую Народную Республику (ЛНР). В результате Киев разорвал дипломатические отношения с Пхеньяном.

В то же время посол России в КНДР Александр Мацегора упомянул о возможности использования северокорейских строителей для восстановления ДНР и ЛНР. В этой связи в мире возник интерес к возможному участию Пхеньяна в конфликте в Украине.

Почему КНДР разорвала отношения с Украиной и признала ДНР и ЛНР независимыми государствами, не побоявшись прекращения отношений с Киевом? Почему российский посол в Пхеньяне упомянул о возможности использования строителей из Северной Кореи для восстановления ДНР и ЛНР? JB Press оценил возможную «сделку» между Северной Кореей и Россией в украинском конфликте.

По словам человека, знакомого с ситуацией в посольстве Северной Кореи в России, проработка такой полномасштабной сделки между Пхеньяном и Москвой по вопросу российской «спецоперации» в Украине началась в середине марта. «В начале боевых действий на Украине у России не было интереса к Северной Корее», — сказал источник.

Поначалу Пхеньян не сильно интересовал Москву, потому что там рассчитывали на быстрое окончание «спецоперации». Но конфликт в Украине оказался более продолжительным, чем ожидалось, и теперь Россия уже нуждается в сотрудничестве с Северной Кореей.

Весьма любопытно, что это решение о сотрудничестве с КНДР в Украине, по имеющимся данным, было принято Москвой еще во время чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, состоявшейся 3 марта, на которой осуждалась российская «спецоперация».

На той чрезвычайной специальной сессии ООН 141 из 193 государств-членов ООН проголосовали «за» осуждение Москвы, 5 «против» и 35 воздержались. Северная Корея первоначально намеревалась воздержаться при голосовании, поскольку Китай воздержался.

Представитель Северной Кореи в ООН посол Ким Сон по указаниям из Пхеньяна собирался воздержаться при голосовании, чтобы, как и Китай, воспользоваться «дипломатией хождения по канату между Россией и Украиной». Но за несколько часов до голосования северокорейское руководство изменило позицию и решило голосовать против резолюции после того, как Москва все-таки настояла на этом.

«Против» проголосовали 5 стран: Россия, Беларусь, Сирия, Эритрея, небольшая страна на побережье Красного моря в северо-восточной Африке, и Северная Корея.

Из-за этого шага Россия начала всерьез задумываться о «сделке» с Северной Кореей. По словам источников, примерно в середине марта Пхеньян и Москва уже достигли друг с другом принципиальной договоренности.

Почему северокорейских строителей упомянули в связи с восстановлением Донбасса?

Её суть практически сводилась к тому, что Северная Корея публично признается в поддержке российской «спецоперации» на Украине. Это касается всего — от поддержки смены режима по всей Украине до официального признания пророссийских Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР).

В соответствии с этой сделкой Северная Корея на различных площадках и форумах публично заявляет о государственной поддержке России. Как апофеоз 13 июля Пхеньян официально признал ДНР и ЛНР независимыми государствами, а в дальнейшем заявил о курсе на развитие отношений с ними.

Далее, если Россия попросит Северную Корею мобилизовать военный персонал и предоставить вооружение для российской военной «спецоперации» в Украине, Пхеньян твердо обещает принять соответствующие меры. Фактически в двухсторонней сделке оговаривается, что если Россия потребует от Северной Кореи военного участия в «спецоперации» в Украине и предоставления необходимого вооружения, то северокорейская сторона немедленно выполнит эту просьбу. Таким образом, дело теперь за Москвой.

Что же получила Северная Корея от России взамен?

Здесь можно обозначить три важнейших для Пхеньяна области.

Во-первых, передача технологий миниатюризации ядерных боеголовок, которыми обладает Россия, и технологий атомных подводных лодок, оснащенных ядерными боеголовками малой и средней мощности.

Во-вторых, помощь России в энергетической сфере.

В-третьих, в случае участия в конфликте в Украине, северокорейские военные получат реальный боевой опыт, а кроме того, Пхеньян может рассчитывать на существенное материальное возмещение за работу своей неприхотливой и трудолюбивой рабочей силы.

18 июля посол России в Северной Корее Александр Мацегора дал интервью российской ежедневной газете «Известия», вероятно, раскрыв некоторые детали сделки.

«Квалифицированные северокорейские строители, способные работать в тяжелых условиях, станут нашей важной опорой в процессе восстановления разрушенных общественных и промышленных объектов (в Донбассе). Возможности для сотрудничества здесь у нас с северокорейской стороной широкие», — сказал он.

Подобная сделка между Россией и Северной Кореей является своего рода секретным пактом между двумя странами, которые находятся под действием санкций, введенных США и Западом. «Мир скоро увидит истинный характер разноплановых договоренностей о сотрудничестве между Северной Кореей и Россией», — сказал один высокопоставленный российский чиновник.

Тщательно подготовленные российско-северокорейские соглашения

«13 июля Северная Корея признала Донецкую Народную Республику (ДНР) и Луганскую Народную Республику (ЛНР) в Донбассе в качестве независимых государств. Причем это делалось по плану», — сообщил этот чиновник.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял тогда: «Сегодня Северная Корея признала ДНР. Продолжается укрепление международного статуса и государственности нашей республики. Это также одна из наших дипломатических побед. Мы благодарны народу Северной Кореи за поддержку народа Донбасса». Именно в этом контексте он выразил надежду на активное и конструктивное сотрудничество между двумя странами.

Однако здесь есть очень важный нюанс. В 2017 году в ответ на запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Hwasong-15 Совет Безопасности ООН потребовал репатриации всех северокорейских рабочих, находящихся за границей, к концу 2019 года. Таким образом, российско-северокорейская сделка является хитрым маневром по обходу соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Пророссийские ДНР и ЛНР не только не являются членами ООН, но и не могут быть официально признаны независимыми государствами. Но власти пророссийских республик пытаются вывести свои отношения с КНДР на двусторонний уровень, постоянно подчеркивая, что «Россия здесь ни при чем». Это ловкий обманный ход Донецка и Луганска.

Важный вопрос состоит в том, будут ли северокорейские рабочие, направленные в пророссийский Донбасс, исключительно строителями?

«Этот вопрос уже упоминался в выступлениях посла Мацегоры. Мы должны обратить внимание на ту часть его высказываний, в которых он упомянул, что сфера российско-северокорейского сотрудничества может быть очень широкой».

Даже этого достаточно, чтобы предположить, что Северная Корея может направить войска в район Донбасса хотя бы для личной защиты и обеспечения безопасности своих строителей, если они будут отправлены в ДНР и ЛНР.

Северокорейские войска ждут не дождутся приказа об отправке за границу

По имеющимся сведениям, Северная Корея сейчас уже тщательно готовит к отправке на Украину военно-строительные части. Более 3000 человек военно-строительного персонала, входящих в состав 7-го главного управления (военное строительство) и 8-го главного управления (военно-дорожное строительство) Корейской народной армии готовы к отправке в Донбасс. Кроме того, к командированию в ЛНР и ДНР готовятся более 5000 военных из корпуса армейской гвардии. Также в состоянии боевой готовности находятся 2000 спецназовцев из главного управления легкой пехоты (северокорейский спецназ). Все это осуществляется в условиях абсолютной секретности.

«Северная Корея в прошлом отправляла большое количество военных строителей в Монголию и на Ближний Восток, поэтому она проявила значительный интерес к их отправке в Донецкую Народную Республику (ДНР) и Луганскую Народную Республику (ЛНР). Они могут размещаться в казармах, их содержание стоит очень недорого, а приступить к широкому фронту работ они могут немедленно. Генеральный штаб северокорейской армии увидел в этом прекрасную возможность заработать иностранную валюту для страны, поэтому правительство Северной Кореи уже подготовило приказ об отправке военных строителей и охраняющих их частей в Донбасс. В настоящее время в армии КНДР ждут приказа о практическом выдвижении на Украину буквально со дня на день».

Именно в этом контексте в конце мая в Москве состоялась встреча посла КНДР в России Син Хон Чхоля с министрами иностранных дел ДНР Натальей Никоноровой и ЛНР Владиславом Дейнего. В ходе нее обсуждались практические вопросы сотрудничества Северной Кореи с этими странами.