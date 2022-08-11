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В Монголии запущена новая онлайн-платформа для поддержки гражданского общества

CentralAsia (MNG) -  

Чтобы лучше обслуживать ОГО, организация People In Need (PIN), вдохновленная Дорожной картой ОГО Представительства ЕС, запустила новую платформу под названием «Civil Society Now» - («Гражданское общество сейчас»), обычно называемую CSN.

Организации гражданского общества составляют основу демократии Монголии. После мирной революции в Монголии в 1990 году организации гражданского общества (ОГО) сыграли решающую роль в экономическом и демократическом переходе страны.

Чтобы лучше обслуживать ОГО, организация People In Need (PIN), вдохновленная Дорожной картой ОГО Представительства ЕС, запустила новую платформу под названием «Civil Society Now» - («Гражданское общество сейчас»), обычно называемую CSN.

Тем не менее, проблемы с доступом к международным фондам и использованием глобального опыта продолжают оставаться проблемой для местных ОГО. В Монголии ОГО необходимы для более подотчетного управления и более свободного общества, и они должны быть адекватно обеспечены ресурсами. Будущее сектора заключается в поддержке местных субъектов наряду с укреплением государственных систем, однако процессы и системы для поддержки таких действий, проводимых на местном уровне, минимальны.

«В PIN мы рассматриваем подход, позволяющий изменить динамику власти, с помощью которого мы предоставляем услуги по наращиванию потенциала местным ОГО, чтобы они могли получить прямой доступ к финансированию международных доноров и управлять им», — сказала Камила Гарбатт, руководитель глобального отдела технических консультаций PIN.

«Сама PIN выросла из небольшой организации гражданского общества в Чешской Республике в надежного партнера институциональных доноров, работающих более чем в 20 странах. Этот недавний рост означает, что у компании есть свежая память о собственном организационном развитии, помня и понимая потребности небольших организаций и способы установления необходимых стандартов».

PIN откроет свои внутренние системы сбора средств, подотчетности, соблюдения требований доноров и управления программами, чтобы предоставить местным ОГО ресурсы, необходимые для создания собственных, чтобы получить доступ и эффективно управлять международным донорским финансированием. Платформа CSN призвана способствовать развитию, росту и эмансипации местных организаций гражданского общества в Монголии. Услуги, предоставляемые членам, будут включать шаблоны ресурсов, внутренние руководящие документы, прямые сеансы по темам, запрашиваемым членами, и консультационную поддержку.

«Уполномоченное гражданское общество является важным компонентом демократической системы Монголии и само по себе является активом. ОГО представляют и способствуют плюрализму и могут способствовать более эффективной политике, справедливому и устойчивому развитию и инклюзивному росту. Приятно видеть, что наша дорожная карта вдохновляет других на внесение вклада в ландшафт гражданского общества, способствующий укреплению управления и демократии в Монголии», — сказала г-жа Аксель Никез, посол Европейского Союза в Монголии.

People in Need (PIN): Генеральным директором и соучредителем PIN является Симон Панек, один из студенческих активистов во время Бархатной революции в Чешской Республике. PIN является активным членом Европейского партнерства за демократию, а также рамочным партнером Европейской комиссии по развитию гражданского общества. В Монголии PIN стремится укреплять потенциал местных органов власти и ОГО, продвигать права человека и расширять возможности сообществ, чтобы они могли быть движущей силой перемен и равных возможностей для достижения Целей в области устойчивого развития и «Видения 2050» правительства.

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