В Узбекистане за сутки выявлено 37 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 12:03, 11 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - На 11 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 460. В течение прошедших суток зафиксированы 37 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.
Больше всего заболевших зарегистрировано в столице (11) и по 5 новых случаев в Самаркандской и Ташкентской областях.
За день выздоровели 82 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 240 955).
На лечении находится 891 больных COVID-19.
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