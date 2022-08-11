В Узбекистане за сутки выявлено 37 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) - На 11 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 460. В течение прошедших суток зафиксированы 37 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего заболевших зарегистрировано в столице (11) и по 5 новых случаев в Самаркандской и Ташкентской областях.

За день выздоровели 82 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 240 955).

На лечении находится 891 больных COVID-19.