Тайвань отверг план Китая «одна страна, две системы» для острова

CentralAsia (CA) - Тайвань отвергает модель «одна страна, две системы», предложенную Пекином в «Белой книге», опубликованной ранее на этой неделе. Об этом Reuters сообщил представитель тайваньского МИДа Джоанн Оу.

«Тайвань решительно отвергает идею «одна страна, две системы». Только народ Тайваня может решать свое будущее», — заявил он.

Тайвань (Китайская Республика) объявил в 1949 году о своей независимости от Китая после поражения Гоминьдана в гражданской войне против войск Мао Цзэдуна. В Пекине считают остров провинцией КНР.

«Белая книга» — документ, публикуемый Китаем каждые два года, в котором изложена его национальная оборонная стратегия. Тезиз «одна страна, две системы» относительно Тайваня был предложен в начале 1980-х годов бывшим главой КНР Дэн Сяопином.

В опубликованной 10 августа «Белой книге» власти КНР также допускали применение силового сценария на Тайване в случае отсутствия продвижения мирных усилий, направленных на воссоединение. В частности, такое решение может быть принято в связи с возможным вмешательством внешних сил и тех, кто поддерживает независимость островного государства.

«Никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и огромные возможности китайского народа в защите государственного суверенитета и территориальной целостности», — подчеркивалось в документе.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло из-за визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. Она назвала поездку на Тайвань признаком поддержки со стороны США «яркой и динамичной» демократии. Власти Китая раскритиковали ее визит, обвинив США в нарушении принципа «одного Китая», и начав масштабные военные учения со стрельбами у острова.

США сочли китайские военные учения «безответственной провокацией» и призывали немедленно прекратить маневры. По данным Politico, военное командование США пыталось связаться с коллегами из китайской армии, однако в Пекине не ответили на запросы. В то же время Вашингтон подчеркивал, что поездка Пелоси соответствует политике «одного Китая».