7 российских боевых самолетов уничтожены взрывами на авиабазе в Крыму. На спутниковых снимках видно, что взрывы сожгли растительность вокруг авиабазы, - CNN

На спутниковом снимке от 10 августа после взрыва видны обгоревшие останки как минимум семи самолетов в земляных насыпях

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 7 российских военных самолетов были уничтожены после взрывов, прогремевших во вторник в аннексированном Крыму.

Как показывают новые спутниковые снимки, которые, как сообщает CNN, могут быть самой большой потерей военной авиации Москвы за один день со времен Второй мировой войны.

Уничтоженные военные самолеты, по-видимому, являются бомбардировщиками Су-24 и многоцелевыми истребителями Су-30, сказал научный сотрудник Азиатского института Гриффита и бывший пилот австралийских ВВС Питер Лейтон. Он изучил спутниковые фотографии Planet Lab, на которых запечатлена авиабаза Саки до и после взрывов.

По словам Лейтона, еще два боевых самолета были повреждены. В среду украинские вооруженные силы добавили 9 самолетов к списку российской военной техники, которая, по их словам, была уничтожена с начала российского вторжения в Украину в феврале.

Министерство обороны Украины заявило, что не может определить причину взрывов на авиабазе, которая находится в 225 км от линии фронта России, по данным аналитического центра Института изучения войны.

Минобороны России заявило, что взрывы были вызваны авиационными боеприпасами, но не сообщило, как они были взорваны.

Видео в социальных сетях, проверенное и геолоцированное CNN как снятое с авиабазы, показывает дым, поднимающийся от базы, прежде чем его сотрясут три больших огненных взрыва, которые отправят в небо черные грибовидные облака. Два взрыва произошли почти одновременно, а вскоре после этого произошел третий.

На спутниковых фотографиях также видно, что взрывы сожгли растительность вокруг части авиабазы.

«Взрывное распространение»

Лейтон сказал, что спутниковые снимки указывают на преднамеренное нападение, а не на несчастный случай, из-за наличия трех больших воронок.

По словам Лейтона, что бы ни вызвало воронки, это могло привести к взрыву других российских боеприпасов.

«Если одна бомба взорвется, она может отправить высокоскоростные очень горячие осколки в любые соседние бомбы и взорвать их. Это называется взрывным распространением», — сказал Лейтон. «На изображении российской авиабазы вы можете видеть три источника взрывов. Они привели в действие соседние самолеты, на которых, похоже, были бомбы. Взрыв распространился».

Лейтон добавил, что российские боеприпасы не рассчитаны на то, чтобы избежать таких цепных взрывов.

Он отметил, что тип разрушений на авиабазе напоминает то, что привело к потоплению крейсера ВМФ России «Москва» ранее в войне на Украине.

«У «Москвы» также произошел внутренний взрыв, когда самодетонировали боеголовки противокорабельных крылатых ракет на борту. Это взрывоопасная начинка, сгоревшая до взрыва», — сказал Лейтон.

«Российское оружие менее безопасно, чем западное, с точки зрения чувствительности заряда взрывчатого вещества боеголовок. Это как минимум из-за того, что большинство вооружений представляют собой старые бывшие советские запасы и, следовательно, старые технологии», — сказал он.

На фотографиях Planet Labs видно, что другие самолеты, не уничтоженные, но, возможно, поврежденные взрывами, были перемещены в сторону от района, где произошли взрывы.

По сообщению российского государственного информационного агентства ТАСС, взрывы также причинили ущерб соседнему городу, где в некоторых зданиях были выбиты окна. В ряде многоэтажек обесточено электричество, повреждены магазины и дом культуры.

Судя по спутниковым снимкам, сделанным до и после атаки, за последние 24 часа авиабазу покинули четыре вертолета и четырехмоторный самолет.

Крымская клятва Зеленского

По данным государственной службы новостей РИА-Новости, с 2014 года на Сакской авиабазе базируется российский полк морской авиации, входящий в состав Черноморского флота России.

Россия аннексировала Крым у Украины в 2014 году после того, как президент России Владимир Путин ввел вооруженные силы в то, что тогда, то было автономным регионом на юге Украины, с сильной лояльностью к России.

Тысячи русскоязычных военнослужащих в форме без опознавательных знаков хлынули на полуостров в начале марта того же года. Две недели спустя Россия завершила аннексию Крыма на референдуме, который Украина и большинство стран мира назвали нелегитимным.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что война «началась с Крыма и должна закончиться Крымом — его освобождением».

Количество самолетов, уничтоженных на базе, вероятно, отмечает вторник как один из самых разрушительных дней для российской военной авиации за более чем семь десятилетий, включая советскую эпоху.

Изучение CNN немногочисленных доступных данных о потерях военных самолетов в советское время и в современной России не указывает на столь существенные потери от одного инцидента за один день.

По данным Минздрава Крыма, в результате взрывов погиб по меньшей мере один человек, еще 9 получили ранения.